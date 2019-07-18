الخميس 18 يوليو 2019 19:51
رئيس "كاف" يهدد بنقل مقر الاتحاد من مصر.. لماذا؟
هدد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، المالغاشي أحمد أحمد، الخميس، بنقل مقر الاتحاد القاري للعبة من مصر.
التفاصيل
- جاء تهديد رئيس الكاف في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد القاري للعبة في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام غدًا الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال.
- في كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية، وجه أحمد أحمد الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة بأكملها لتنظيم أمم أفريقيا، خاصة وأن الملاعب في مصر نالت إشادة جميع اللاعبين بسبب جودتها وتميزها.
- قال أحمد أحمد في كلمته "العاملون (موظفو الاتحاد الأفريقي الأجانب) لا يحصلون على تأشيرة عمل ويلجؤون إلى التأشيرات السياحية مما يدفعنا للتفكير إلى نقل مقر الكاف من مصر".
رد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي
- الأمر يستوجب موافقة برلمانية في مصر.
- مصر تحملت الكثير على عاتقها في الفترة الماضية واجتازت تحديًا كان يراه البعض مستحيلًا ونظمت واحدة من أنجح البطولات في تاريخ الأمم الأفريقية في فترة زمنية وجيزة مدتها أربعة أشهر.
- مصر ستواصل الوقوف بجانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويضع الجميع يدًا بيد من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تطوير اللعبة والارتقاء بها لرسم البسمة على وجوه جميع أبناء القارة السمراء.
اتهامات وعلاقة متوترة
- تشهد العلاقة بين رئيس الاتحاد الأفريقي والأعضاء المصريين حالة من التوتر.
- أصدر أحمد أحمد قرارا بإقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الأفريقي، وهو ما اعتبره الأخير "خطوة لإرهاب الموظفين المصريين الآخرين" كما اتهمه بأنه "يريد تصفية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من جميع المسؤولين المصريين".
- ألقي القبض على رئيس الاتحاد الشهر الماضي في باريس على خلفية قضايا فساد، قبل أن يتم الإفراج عنه.
- أشارت تقارير إلى أن المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للكاف، والذي تمت إقالته من قبل رئيس الاتحاد، هو من تقدم بتلك البلاغات، في أبريل الماضي، على خلفية قضية إهدار أموال الاتحاد، حيث تم الاتفاق مع شركة بوما من أجل تزويد الكاف بالأدوات الرياضية الخاصة بكأس الأمم للمحليين في عام 2018.
- أعلن أحمد أحمد أنه ينوي تقديم شكوى ضد عمرو فهمي خلال الفترة المقبلة على خلفية تلك الاتهامات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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