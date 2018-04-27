رومانيا
الجمعة 27 أبريل 2018 13:14

رئيس رومانيا: رئيسة الوزراء زارت إسرائيل ووافقت على نقل سفارتنا للقدس دون استشارتي

رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس
رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس
غيتي
طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس (الجمعة) من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة بعد أن زارت إسرائيل وبعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته

وقال يوهانيس في بيان "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا. لذلك أطلب علنا استقالتها".

كانت حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وبموجب دستور البلاد، فإن القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر.

وكانت دانتشيلا قد قامت بزيارة دولة إلى إسرائيل هذا الأسبوع دون أن تستشير الرئيس أيضا قبل السفر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
رومانيا
رئيس رومانيا
كلاوس يوهانيس
رئيسة الوزراء الرومانية
فيوريكا دانتشيلا
إسرائيل
القدس
نقل السفارة الرومانية للقدس

اقرأ أيضا

Thumbnail
لأول مرة.. لبنانيو الخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية
Thumbnail
حماس: مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة تشجع إسرائيل على جرائمها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم