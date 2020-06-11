مقتل جورج فلويد
الخميس 11 يونيو 2020 10:38

رئيس رابطة الشرطة في نيويورك: توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية (فيديو)

رئيس رابطة شرطة نيويورك، مايك أوميرا: هذه الشارة ما زالت لامعة
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لرؤساء النقابات الأهلية لقوات الشرطة الأمريكية في نيويورك، وهم يشتكون من معاملة الناس لهم والتوجيه الإعلامي ضدهم.

جاء ذلك على وقع الاحتجاجات التي عمت المدن الأمريكية تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وهاجم رئيس رابطة شرطة نيويورك، مايك أوميرا، وسائل الإعلام ومنظمات دعم مناهضي الشرطة، قائلًا "الإعلام والمُشرعون يلوموننا ويتهموننا بالعار ،لكوننا مرتبطين بشخص لطخ سمعتنا في مينيابوليس؛ لكن هذه الشارة ما زالت لامعة".

وأضاف "الأمهات في مجتمع السود يقلن إنهن يبقين قلقات على أبنائهن حتى عودتهم من المدارس، دون تعرضهم لإطلاق نار من الشرطة؛ ما هذا العالم الذي نعيشه؛ هذا لا يحدث؛ أنا لست ديريك شافون ولا نحن كلنا؛ لقد قام بقتل أحدهم لكننا لم نفعل."

وتابع أوميرا "توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية، وابدأوا في معاملتنا بشيء من الاحترام".

كما علق رئيس اتحاد روابط الشرطة بنيويورك، بات لينش، مهاجمًا السياسيين ووسائل الإعلام قائلًا "إن السياسيين يريدون منا أن نبتعد عن مجتمعاتنا وأن نتركها".

كما وجه كلامه إلى الحاضرين من قوات الشرطة وأعضاء الاتحادات، بالقول "لا تعتذروا عن كونكم ضباط شرطة".

من جهة أخرى قام أحد الناشطين بإعادة كلمات "أوميرا" مع ردود أفعال الشرطة ضد المتظاهرين واعتداءاتهم عليهم خلال موجة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، وحقق المقطع أكثر من 15 مليون مشاهدة توثيقًا للاعتداءات.

وفي سياق الغضب المتأجج على مقتل فلويد، تداول ناشطون مقاطع مُصورة لاقتحام متظاهرين مجلس مدينة "سياتل" الأمريكية صباح الأربعاء، وسط هتافات ضد عمدة المدينة والمُطالبة باستقالته؛ كما طالبوا بحل جهاز الشرطة في المدينة بعد الاعتداءات المُتكررة عليهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لعمدة المدينة وضد أجهزة الشرطة هناك، ومطالبة بالعدالة في قضية فلويد؛ كما رددوا هتافات مثل "لا عدالة.. لا سلام" و "العدالة لجورج فلويد" و"حياة السود مهمة" وغيرها من الهتافات.

وكان جورج فلويد (46 عامًا) -الذي ينحدر من مدينة هيوستن وكان يعمل حارسا في ناد ليلي -وكان أعزلا، عندما احتجزته الشرطة أمام متجر بمدينة مينيابوليس، قبل نحو أسبوعين، بعدما تلقت بلاغا عن شرائه سجائر بورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا.

ووقع المشهد الصادم من الشرطي الأبيض تجاه فلويد عندما جثم على عنقه منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير، لتنفجر على إثر ذلك موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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