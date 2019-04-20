رئيس جنوب السودان يدعو زعيم المتمردين لتشكيل حكومة وحدة

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير (السبت) زعيم المتمردين رياك مشار إلى العودة "بشكل عاجل" إلى جوبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي رسالة وجهها إلى الشعب، بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة (الفصح)، قال سلفاكير: "أناشد جميع قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، الالتزام بالرسالة التي وجهها إلينا البابا فرنسيس، خلال زيارتنا للفاتيكان، الأسبوع الماضي".

أبرز ما ورد في رسالة سيلفا كير:

الرسالة هي أن نتخلى عن مصالحنا الشخصية، ونعلي من الشأن الوطني، ونحقق أحلام شعبنا التواق إلى السلام والاستقرار، وننفذ اتفاق السلام من دون أي تأخير أو تحفظات.

أي تأخير عن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة في موعدها المحدد في 12 مايو (أيار المقبل) سيحطم آمال شعبنا في السلام.

بلادنا على مشارف عهد جديد تسوده روح الوحدة الوطنية، وهو عهد لن يتحقق إلا بإعلان حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف.

أجدد الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلام، الذي وقعنا عليه بكامل إرادتنا، رغم وجود تحديات لن يصعب علينا تجاوزها أثناء تنفيذ الاتفاق.. علينا الاستمرار في الحوار والتفاهم إلى أن نجعل المستحيل ممكنا.

لقد تابعتم، كما تابع العالم كله، أثناء زيارتي للفاتيكان، بمعية زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، كيف قام البابا بتقبيل أقدامنا، لقد كانت تجربة عظيمة وأصابتني بالصدمة.

شرط مشار للعودة إلى جوبا

أعلنت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، أن زعيمها ريك مشار سيعود إلى العاصمة جوبا حال اكتمال تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين أطراف النزاع في سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في تصريح لفوت كونغ شول ممثل المعارضة المسلحة في لجنة إدارة الفترة الانتقالية قال لوكالة الأناضول.

دعا رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، زعيم المعارضة ريك مشار للحضور إلى جوبا في 12 من مايو/آيار المقبل لإعلان الحكومة الانتقالية الجديدة التي نصت عليها اتفاقية السلام.

من المقرر أن يشغل "مشار"، الذي يقيم حاليًا في الخرطوم، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسب اتفاق السلام المبرم بين أطراف النزاع في سبتمبر/أيلول 2018.

بابا الفاتيكان يركع ويقبل أقدام زعماء جنوب السودان من أجل إحلال السلام

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