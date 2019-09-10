رئيس تحرير صحيفة مصرية: قوات الأمن اعتقلت ابني حتى أسلم نفسي
قوات الأمن تعتقل نجل مجدي شندي
- شندي قال عبر صفحته على فيسبوك: اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي، فجر الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة (غرب القاهرة) حتى أسلم نفسي.
- لم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية المصرية بشأن الواقعة حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، غير أنها عادة ما تواجه انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن سياسة التوقيفات بالقول إنها تطبق القانون ولا تتجاوزه.
إدانات من المعارضة
- من جانبه، أعرب السياسي المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي عن تضامنه الكامل مع شندي.
- وقال عبر حسابه على فيسبوك: كل التضامن مع المصري النبيل والصحافي الشجاع والصديق الحبيب الأستاذ مجدي شندي، وابنه البريء الموهوب عمر.
#مجدي_شندي#عاجل | عناصر من الداخلية تقتحم منزل الصحفي مجدي شندي فجر اليوم الثلاثاء، ويعتقلون ابنه حتى يسلم نفسه.— Ayman Nour (@AymanNour) September 10, 2019
- السياسي المصري أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، قال على تويتر: عناصر من الداخلية تقتحم منزل الصحفي مجدي شندي فجر، الثلاثاء، ويعتقلون ابنه حتى يسلم نفسه.
#عاجل #يحدث_الآن محاوله إعتقال— Ayman Nour (@AymanNour) September 10, 2019
لمجدي شندي
وربما يكون أيضا من أسباب قرار اعتقال الصحفي #مجدي_شندي هو ما نشرته صحيفة #المشهد التي يملكها في صدر صفحتها الأولي والثالثه #امس تحليلا عن #فيديوهات الفنان #محمد_علي #محمد_على_فضح_العصابة #محمد_علي_يفضحهم #محمد_علي_افقدهم_عقولهم pic.twitter.com/1tgW1FdKdE
- نور: ربما يكون من أسباب قرار اعتقال شندي هو ما نشرته صحيفة المشهد التي يملكها في صدر صفحتها الأولى والثالثة أمس تحليلًا عن فيديوهات الفنان محمد علي.
- محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، كتب على تويتر: ملخص لطريقة السلطة في إسكات كل صوت يخالف دعايتها حتى لو صدر من بين مؤيديها.
ملخص لطريقة السلطة في إسكات كل صوت يخالف دعايتها حتى لو صدر من بين مؤيديها..— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) September 10, 2019
تمنياتي بالسلامة للاستاذ مجدي شندي ولابنه الذي فاته امتحانه بالنجاح رغم ظلم الظالمين.. https://t.co/tWmd9ewE86
- محسوب: تمنياتي بالسلامة للأستاذ مجدي شندي ولابنه الذي فاته امتحانه بالنجاح رغم ظلم الظالمين.
- المحامي المصري طارق العوضي كتب على فيسبوك: محامي الستينيات يستيقظ على خبر اقتحام منزل الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير المشهد والقبض على نجله عمر. عمر عنده امتحان الساعة ١٠.
- الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل كتب على تويتر: كل التضامن مع الأستاذ مجدي شندي بعد اقتحام منزله من شبيحة السيسي واختطاف ابنه.
- أبو خليل: جمعتني مع الأستاذ مجدي شندي لقاءات كثيرة على قناة الجزيرة، كان هو دائمًا صوت عصابة السيسي. لكن هذا لا يمنع أن نتضامن معه عندما يطرق الظلم باب بيته ...!
كل التضامن— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 10, 2019
مع الأستاذ مجدي شندي بعد إقتحام منزله من شبيحة السيسي
وإختطاف إبنه...
جمعني مع الأستاذ مجدي شندي لقاءات كثيرة علي قناة الجزيرة كان هو دائما" صوت عصابة السيسي..لكن هذا لايمنع أن نتضامن معه عندما يطرق الظلم باب بيته ...!#محمد_على_فضحهم#محمد_على_فاضحهم #محمد_علي pic.twitter.com/UuzGBW57Nz
خلفيات
- تأسست صحيفة المشهد في يناير/كانون الثاني 2012، وهي معروفة بمعارضتها للنظام السياسي في مصر؛ إذ واجهت من قبل قرارا بحجب موقعها الإلكتروني 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) في مارس/آذار الماضي.
- الإثنين، نشر الصباحي مقالًا مطولًا في تلك الصحيفة، بعنوان "سجناء الأمل.. تهم باطلة وتحريات كاذبة"، موجهًا انتقادات للسلطة السياسية بشأن توقيف معارضين بارزين بالبلاد.
- في 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، توقيف 11 شخصًا، قالت إنهم متورطون في مخطط لضرب اقتصاد البلاد، وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة.
- من أبرز الموقوفين، حسب البيان، زياد العليمي النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، وحسام مؤنس القيادي اليساري والمتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي في 2014، والصحافي اليساري البارز هشام فؤاد.
- السلطات أوقفت أيضا الناشط العمالي اليساري حسن بربري، وأسامة عبد العال العقباوي عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال (معارض ـ تحت التأسيس)، إضافة إلى اثنين متحفظ على أموالهما بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، هما رجل الأعمال مصطفى عبد المعز، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
الأمن المصري اقتحم منزل الصحفي مجدي شندي فجرا، ولما لم يجده، اعتقلوا ابنه ليجبروه على تسليم نفسه.— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 10, 2019
السبب على الأغلب مانشيتات العدد الأخير من صحيفته.#مصر #محمد_علي_فضحهم pic.twitter.com/FEyZNnBGFr
الأمن زعل وراح الفجر اقتحم بيت الصحفي مجدي شندي واما ملقهوش أخدوا ابنه عمر عشان نشر عن محمد علي وعن سجناء الرأي! pic.twitter.com/fxSBDLusob— علي خفاجي (@alykhafagy) September 10, 2019
الكاتب الصحفي مجدي شندي: اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة -حسب قولهم- حتي اسلم نفسي. https://t.co/uCnVZ9VC3V— khaledelbalshy (@khaledelbalshy) September 10, 2019
أدين اقتحام منزل الصحفي #مجدي_شندي والذي اعتقلوا ابنه الذي لديه امتحان اليوم مكانه— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 10, 2019
حتى الصحفيين الذين وقفوا مع النظام وبرروا انقلابه يأخذون ابنائهم كرهائن
مشكلة شندي وأمثاله انه مطلوب منهم ما يزيد عن طاقتهم في تبرير كل الجرائم والانتهاكات
هم مصريون ولهم طاقة#خذوا_مجدي_وهاتوا_عمر pic.twitter.com/sCPaJxcctW
#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 10, 2019
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ