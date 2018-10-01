الاثنين 1 أكتوبر 2018 22:40
رئيس برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة "بيب غوارديولا"
قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إن الباب سيظل دوما مفتوحا أمام "بيب غوارديولا" لاعب ومدرب الفريق السابق للعودة إلى "كامب نو".
وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة تايمز:
- قرأت قبل عدة أيام أن غوارديولا يخطط في المستقبل للعودة إلى برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي وهذه أنباء طيبة للنادي.
- بيب يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه، عندما أبلغنا برغبته في الرحيل في 2012 عرضنا عليه الإشراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل رائع. لم يطلب منه أي شخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. وهو يعلم ذلك جيدا.
خلفية:
- غوارديولا قال الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه يرغب في إنهاء مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة الشهيرة.
- غوارديولا غادر برشلونة في 2012 لتدريب بايرن ميونخ قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.
- غوارديولا فاز بالدوري الممتاز مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي محققا 100 نقطة وهو رقم قياسي.
- غوارديولا لعب لمدة 11 عاما مع برشلونة قبل أن يتولى تدريب العملاق الكتالوني في 2008 وقاد النادي لحصد 14 لقبا من بينها لقبان لدوري أبطال أوربا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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