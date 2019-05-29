الأربعاء 29 مايو 2019 22:00
رئيس الوزراء القطري يمثل بلاده في قمم مكة
قالت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني سيحضر قمم مكة الثلاث لبحث أمن المنطقة، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور المملكة بعد الأزمة الخليجية.
التفاصيل:
- المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت في تغريدة على موقع تويتر: "قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة في قمم مكة الثلاث على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني".
- الخاطر أضافت "مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا للشعوب".
- الخاطر أكدت أن الدوحة "التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة".
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور قمة دول الخليج العربية وقمة أكبر تشمل الزعماء العرب.
- تسلم الرسالة وزير الخارجية القطري خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الدوحة، الأحد الماضي.
إن دولة قطر التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة حيث قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني @ANK_AlThani في قمم مكة الثلاث. pic.twitter.com/0X2uUTADEy— لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) May 29, 2019
خلفيات:
- دعا العاهل السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة، في 30 مايو الجاري، قبل يوم من قمة عادية لمنظمة التعاون الإسلامي.
- تأتي الدعوة للقمم الطارئة في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
- تنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل"، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
- فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في يونيو/ حزيران 2017 بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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