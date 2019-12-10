الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:48
رئيس الوزراء القطري يرأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية
قالت دولة قطر إن رئيس الوزراء سيرأس وفد البلاد في القمة الخليجية التي تعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلف رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بترأس وفد البلاد.
وأوردت الوكالة: " بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم".
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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