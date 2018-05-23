فرنسا وإسرائيل
الأربعاء 23 مايو 2018 14:26

رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارة إلى إسرائيل

رئيس الوزراء الفرنسي أثناء جلسة مساءلة للحكومة بالجمعية الوطنية-18 أبريل
غيتي
قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (الأربعاء) إن فيليب ألغى رحلة مقررة لإسرائيل نظرا لأمور متعلقة بالسياسة الداخلية يتعين التعامل معها خلال الأيام المقبلة.

وقال إيمانويل نخشون المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مقتضب "ألغى رئيس الوزراء الفرنسي زيارة إلى إسرائيل لأسباب داخلية".

ولم يوضح نخشون طبيعة الأسباب الفرنسية الداخلية التي أدت إلى تأجيل هذه الزيارة.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الفرنسي إسرائيل في الأول من الشهر المقبل.

وجاء إلغاء الزيارة في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات أوربية شديدة في ضوء المجزرة الإسرائيلية في غزة، وأيضا الرفض الأوربي الشديد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر
الأناضول
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الخارجية الإسرائيلية

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