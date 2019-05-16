الخميس 16 مايو 2019 18:08
رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي حفتر في روما بعيدا عن الأضواء
التقى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، بعيدا عن الأضواء الخميس في روما اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.
التفاصيل
- كونتي: كان لقاء مطولا وتبادلا مطولا للمعلومات.
- كونتي: عبرت لحفتر عن موقف الحكومة. نريد وقفا لإطلاق النار ونعتبر أن الحل السياسي هو الحل الوحيد.
- لم تتسرب أي معلومات قبل ذلك عن مرور حفتر بروما.
- تقول وسائل إعلام إيطالية إنه من المقرر أن يتوجه حفتر إلى باريس.
خلفيات
- كان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أعلن الثلاثاء أن الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم لقاء حفتر.
- قال كونتي الأسبوع الماضي إنه يرغب في لقاء حفتر بعد استقباله رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج في 7 مايو/أيار في روما.
- يبدو الوضع العسكري والسياسي في ليبيا في مأزق بعد أكثر من شهر من حملة حفتر للسيطرة على العاصمة. ويستمر القتال عنيفا أحيانا ومتقطعا أحيانا أخرى جنوب طرابلس.
- ندد الاتحاد الأوربي الإثنين بحملة قوات حفتر ووصفها بأنها تهديد للأمن الدولي داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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