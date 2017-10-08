الأحد 8 أكتوبر 2017 09:05
رئيس الوزراء الإسبانى: سنمنع استقلال كتالونيا
قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي يوم السبت إن بلاده ستبقى متحدة وإنه لا يستبعد تطبيق المادة 155 من الدستور لوقف الحكم الذاتي في كتالونيا.
وقال راخوي لصحيفة "ال باييس" إن "إسبانيا لن تنقسم وسيجري الحفاظ على الوحدة الوطنية". وأضاف "سنستخدم كل الوسائل التشريعية المتاحة لنا للقيام بذلك".
وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يتضمن تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، أجاب: "أنا لا أستبعد أي شيء في إطار القانون".
وتابع راخوي "سنتحرك لمنع حدوث الاستقلال".
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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