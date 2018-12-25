رئيس الموساد السابق: الروس دعموا ترمب لأنه يخدم مصالحهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) غيتي

قال تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد"، إن روسيا اعتبرت دونالد ترمب أفضل من يخدم مصالحها، وهو ما شجعها على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

تصريحات باردو كما نقلتها صحيفة "هآرتس": الروس ببساطة اختاروا دعم ترمب، ليس لأنه صديق عظيم لهم، ولكنهم اعتبروه أفضل من يمكن أن يخدم مصالحهم سياسيًا.

موسكو ألقت نظرة على الخريطة السياسية في واشنطن، وفكرت في المرشح الذي تود أن يجلس في البيت الأبيض.

روسيا وظفت آلاف اللجان والبرمجيات الإلكترونية بهدف التأثير على سير الانتخابات لصالح ترمب.

لم يكشف باردو عن أدلة أو مصادر تثبت تلك المزاعم. تامير باردو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) خلفيات: منذ أكثر من عام يقود المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقًا حول تدخل روسي محتمل في انتخابات عام 2016.

مولر قال إن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قدم معلومات مهمة عن صلات أو تنسيق بين حملة ترمب الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية.

صحيفة واشنطن بوست نشرت تفاصيل مسودة تقرير يكشف أن روسيا استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في انتخاب ترمب.

تنفي روسيا تدخلها أو تأثيرها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ترمب انتقد تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016.

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي، قال إن ترمب يرفض تماما أن يلتقي مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

نواب ديمقراطيون قالوا إن دونالد ترمب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.