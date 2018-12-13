رئيس الفيفا: حصار قطر لم يؤثر على استعداداتها لكأس العالم (فيديو)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، إن الحصار على قطر لم يؤثر على استعداداتها لاستضافة كأس العالم عام 2022.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم، في ختام قمة الفيفا التي استضافتها العاصمة القطرية بمشاركة 66 اتحادا، أن الملاعب في قطر ستكون جاهزة قبل عامين من انطلاق صافرة أول مباراة في البطولة.

أبرز تصريحات رئيس الـ"فيفا" خلال المؤتمر:

الحصار على قطر لم يؤثر على استعداداتها لاستضافة كأس العالم في 2022.

الاستعدادات لكأس العالم في قطر تجري على قدم وساق والملاعب ستكون جاهزة أواخر عام 2020، أي قبل سنتين من البطولة.

كأس العالم 2022 سيكون هنا في قطر في مثل هذه الأيام في هذا الطقس الرائع.

كنت هنا منذ أسبوعين لزيارة المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم 2022.

في كأس العالم 2026 سيكون عدد الفرق المشاركة في البطولة 48 فريقا.

الأمر وارد أن يكون عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر 48 منتخبا، الأمر يرجع إلى قطر.

قد يكون لعب بعض المباريات في كاس العام 2022 في دول مجاورة خيارا.

لست ساذجا، أنا أقرأ الأخبار وأعرف ما يجري لكن نحن نلعب كرة قدم وليس سياسة، وفي بعض الأحيان الأحلام قد تتحقق.

بحلول الصيف المقبل سنتخذ القرار النهائي بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 من عدمه.

أندد بأشد العبارات بالقرصنة وسرقة حقوق البث وسيتم رفع قضية ضد الجهات التي شاركت في جريمة قرصنة كأس العالم 2018.

كأس العالم 2022 في قطر سيشكل فرصة كبيرة أمام العالم ليرى شغف العرب بكرة القدم.

كأس العالم للنساء سوف يقام في 7 يونيو حتى 7 يوليو في فرنسا، ونستهدف مشاركة 1.3 مليون مشجع، ومليار مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

خلفيات:

أمير قطر يتسلم راية استضافة كأس العالم 2022 من الرئيس الروسي ورئيس فيفا