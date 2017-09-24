الفلبين
الأحد 24 سبتمبر 2017 09:46

رئيس الفلبين يرشح ابنته لخلافته

سارة ابنة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
سارة ابنة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
رويترز
ألمح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى أن ابنته سارة، وهي عمدة لإحدى المدن، يمكن أن تخلفه في عام 2022.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" عن دوتيرتي قوله خلال حديث مع الصحفيين في مدينة دافاو التي تعمل ابنته عمدة لها، "لا أجد مرشحا أفضل من سارة ليصبح الرئيس القادم".

وكان دوتيرتي، وهو عمدة سابق لمدينة دافاو، قد أعلن في عام 2016 عن استعداده للعمل فترة رئاسية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلبيني قوله إنها " ليست متعصبة". كما وصف ابنته بأنها امرأة قوية تعرف القانون بشكل جيد للغاية.

وتبلغ ابنته سارة كاربيو من العمر 39 عاما وهي متزوجة من محام ولديهما ثلاثة أطفال.

كما يشغل باولو، ابن دوتيرتي الذي ارتبط اسمه مؤخرا بادعاءات في تهريب مواد مخدرة، منصب نائب عمدة المدينة.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
الفلبين
الرئيس الفلبيني
رودريغو دوترتي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد| وزير خارجية كوريا الشمالية: ترمب مختل عقليا ومصاب بجنون العظمة
Thumbnail
القرضاوي: النظام المصري منع الجنازة الشعبية لعاكف فصلى عليه الملايين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم