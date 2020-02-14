تركيا وباكستان
الجمعة 14 فبراير 2020 14:15

رئيس البرلمان الباكستاني: أردوغان قائد العالم الإسلامي

رئيس وزراء باكستان عمران خان ( يمين) يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان
رويترز
قال رئيس البرلمان الباكستاني، أسد قيصر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس صديق لباكستان فحسب إنما قائد العالم الإسلامي برمته.

وأوضح قيصر، في كلمة، أثناء مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الباكستانيين،الجمعة، " إننا هنا لا نستقبل أحد أصدقاء باكستان فحسب، وإنما قائد وزعيم العالم الإسلامي".

وأكد أن باكستان وتركيا ترتبطان ببعضهما بروابط ثقافية متينة، مشددا على أهمية زيارة أردوغان إلى بلاده، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "معاداة الإسلام منتشرة اليوم بشكل لا مثيل له من قبل، وأن العالم يشهد أزمات كبرى، مثل أزمة كشمير، حيث يعيش سكان المنطقة أياما عصيبة في ظل الاحتلال خلال آخر 6 أشهر".

ولفت إلى وقوف تركيا وأردوغان إلى جانب أهالي كشمير في هذه المرحلة، معربا باسمه واسم الشعب الباكستاني وأهالي كشمير عن بالغ شكره وامتنانه لتركيا ورئيسها لموقفه الشجاع من هذه الأزمة.

لافتات ترحيب في العاصمة الباكستانية بزيارة أردوغان
أردوغان: سندعم باكستان ضد الضغوط سياسية

هذا و أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف بجانبها، في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها.

وقال في خطاب ألقاه، أمام الجمعية العامة للبرلمان الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، إن أنقرة ستواصل دعم إسلام أباد في كفاحها ضد "التنظيمات الإرهابية" وأضاف" لن ننسى تقاسم الباكستانيين رغيف خبزهم معنا في حرب استقلالنا".

وأشار في هذا الصدد إلى أن أنقرة تدعم مبدأ الحوار والعدل لحل أزمة إقليم كشمير، لافتا أنه من غير الممكن حل هذه الأزمة بالقوة، وأكد أن أولويات بلاده في كافة المناطق التي تشهد توترا، هي وقف الدمار والظلم وإراقة الدماء.

ووصل أردوغان، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.

المصدر
الأناضول
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باكستان
رجب طيب أردوغان
كشمير

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