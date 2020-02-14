رئيس البرلمان الباكستاني: أردوغان زعيم حقيقي في العالم الإسلامي
وأوضح قيصر، في كلمة، أثناء مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الباكستانيين،الجمعة، " إننا هنا لا نستقبل أحد أصدقاء باكستان فحسب، وإنما قائد وزعيم حقيق في العالم الإسلامي".
وأكد أن باكستان وتركيا ترتبطان ببعضهما بروابط ثقافية متينة، مشددا على أهمية زيارة أردوغان إلى بلاده، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "معاداة الإسلام منتشرة اليوم بشكل لا مثيل له من قبل، وأن العالم يشهد أزمات كبرى، مثل أزمة كشمير، حيث يعيش سكان المنطقة أياما عصيبة في ظل الاحتلال خلال آخر 6 أشهر".
ولفت إلى وقوف تركيا وأردوغان إلى جانب أهالي كشمير في هذه المرحلة، معربا باسمه واسم الشعب الباكستاني وأهالي كشمير عن بالغ شكره وامتنانه لتركيا ورئيسها لموقفه الشجاع من هذه الأزمة.
أردوغان: سندعم باكستان ضد الضغوط سياسية
هذا و أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده ستواصل دعم باكستان والوقوف بجانبها، في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها.
وقال في خطاب ألقاه، أمام الجمعية العامة للبرلمان الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، إن أنقرة ستواصل دعم إسلام أباد في كفاحها ضد "التنظيمات الإرهابية" وأضاف" لن ننسى تقاسم الباكستانيين رغيف خبزهم معنا في حرب استقلالنا".
وأشار في هذا الصدد إلى أن أنقرة تدعم مبدأ الحوار والعدل لحل أزمة إقليم كشمير، لافتا أنه من غير الممكن حل هذه الأزمة بالقوة، وأكد أن أولويات بلاده في كافة المناطق التي تشهد توترا، هي وقف الدمار والظلم وإراقة الدماء.
ووصل أردوغان، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.