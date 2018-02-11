أمريكا وإيران
الأحد 11 فبراير 2018 20:49

رئيس البرلمان الإيراني: ترمب "معتوه"

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
غيتي
وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه " معتوه".

وقال لاريجاني في مدينة شيراز، خلال الاحتفال بالذكرى 39 للثورة الإسلامية في إيران، موجها خطابه للرئيس الأمريكي "نحن في إيران لا نحب أن نكون متقدمين تماما اقتصاديا (كالولايات المتحدة) لكننا في المقابل لسنا معتوهين مثلك".

وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأن الجمهورية الإسلامية لا تزال تمثل تحديا لم يتم حله للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه لهذا السبب فإن ترامب يوجه الإهانة بشكل دائم إلى الشعب الإيراني.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
إيران
البرلماني الإيراني
علي لاريجاني
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعرف على أبرز تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح خلال لقائه على "الجزيرة مباشر"
Thumbnail
شاهد: إيران تحيي الذكرى الـ39 لـ "الثورة الإسلامية"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم