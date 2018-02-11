الأحد 11 فبراير 2018 20:49
رئيس البرلمان الإيراني: ترمب "معتوه"
وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه " معتوه".
وقال لاريجاني في مدينة شيراز، خلال الاحتفال بالذكرى 39 للثورة الإسلامية في إيران، موجها خطابه للرئيس الأمريكي "نحن في إيران لا نحب أن نكون متقدمين تماما اقتصاديا (كالولايات المتحدة) لكننا في المقابل لسنا معتوهين مثلك".
وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأن الجمهورية الإسلامية لا تزال تمثل تحديا لم يتم حله للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه لهذا السبب فإن ترامب يوجه الإهانة بشكل دائم إلى الشعب الإيراني.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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