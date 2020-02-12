مصر
الأربعاء 12 فبراير 2020 23:29

رئيس البرلمان الأوربي يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن باتريك جورج

باتريك جورج زكي
مواقع
دعا رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن باتريك زكي، الذي اعتقل لدى وصوله إلى القاهرة ووجهت له تهما عدة بينها "الإضرار بالأمن القومي".

وقال ساسولي إنه يود تذكير السلطات المصرية بأن الاتحاد الأوربي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

واعتقلت السلطات المصرية الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، الجمعة، في مطار القاهرة آتيا من إيطاليا، حيث يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير.

وأعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم توقيف زكي بناء على مذكرة صدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما غادر لمتابعة دراسته.

وقالت المنظمة إن زكي تعرّض "للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه".

وقررت النيابة المصرية حبس باتريك جورج 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر معلومات وأخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، كما شملت الاتهامات إدارة واستخدام حساب على شبكة المعلومات بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر
الجزيرة
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الاتحاد الأوربي
باتريك جورج زكي
إيطاليا
اعتقال

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