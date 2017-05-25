البرازيل
الخميس 25 مايو 2017 20:29

رئيس البرازيل ينهي انتشار الجيش في العاصمة

الرئيس البرازيلي ميشيل تامر
أنهى الرئيس البرازيلي ميشال تامر الخميس انتشارا للجيش في العاصمة برازيليا، بإلغائه مرسوما صدر الأربعاء بعد مظاهرات عنيفة مطالبة برحيله عن السلطة.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية على موقعها الإلكتروني أن "رئيس الجمهورية أمر بإلغاء مرسوم 24  مايو / آيار 2017 الذي يجيز استخدام القوات المسلحة لتأمين الحفاظ على القانون والنظام في الإقليم الاتحادي".

وكان المتظاهرون الذين يطالبون برحيل تامر عن السلطة قد اقتحموا وزارات وتواجهوا مع شرطة مكافحة الشغب الأربعاء في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ سنة من التوتر السياسي.

واندلعت الصدامات حين كانت الحشود تتوافد على وسط العاصمة البرازيلية متوجهة إلى قصر "بلانالتو" الرئاسي، حيث تصدت لها الشرطة مستخدمة قنابل مسيلة للدموع، فرد بعض المتظاهرين الملثمين بالرشق بالحجارة.

وأثار انتشار الجيش صدمة في العاصمة التي شهدت يوما من أعمال العنف على خلفية تحقيق في اتهامات فساد ضد الرئيس.

ولمسألة انتشار الجيش حساسية كبرى في بلاد عاشت تحت الحكم العسكري من 1964 وحتى 1985.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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ميشيل تامر
البرازيل
انتشار الجيش
متظاهرون

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