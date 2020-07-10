ليبيا
الجمعة 10 يوليو 2020 15:53

رئيس الأركان الليبي: اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا لا تزال في بدايتها

تمثِّل تركيا الداعم الأول لحكومة الوفاق الوطني الليبية
تمثِّل تركيا الداعم الأول لحكومة الوفاق الوطني الليبية
رويترز
قال رئيس الأركان الليبي الفريق محمد الشريف، الجمعة، إن تركيا ساندت بلاده في تحرير العاصمة طرابلس، وإن اتفاقية التعاون العسكري معها لا تزال في بدايتها.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة "ليبيا الأحرار" الخاصة،  بعد أسبوع من  زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، للعاصمة طرابلس؛ للاطلاع على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وأوضح الشريف "الاتفاقية التركية الليبية أعطتنا الكثير، وساندتنا في تحرير طرابلس، وبعض مناطق في البلاد".

وتابع أن "الاتفاقية مع تركيا لا تزال في بدايتها وليس في نهايتها".

وأوضح أن هناك اجتماعات عديدة مع الجانب التركي، فيما يخص التدريب وتوفير الإمكانيات.

ومضى رئيس الأركان قائلا "الحقيقة أن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدات أو تدريب أو معدات إلى ليبيا".

والجمعة الماضية، أجرى وزير الدفاع التركي، زيارة إلى طرابلس؛ للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وتقدم تركيا الدعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الشرعية في البلد الغني بالنفط، وقد شنت هجوما على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، بالأشهر الماضية.

وفي الآونة الأخيرة، حققت قوات الوفاق سلسلة انتصارات مكنتها من تحرير كامل المنطقة الغربية، باستثناء مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس)، التي تستعد لتحريرها.

المصدر
وكالات

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