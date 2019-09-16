الاثنين 16 سبتمبر 2019 00:10
رئاسيات تونس.. نسبة المشاركة بالداخل 45.02 في المئة
أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 45.02 في المائة بالداخل، و19.7 بالمائة في الخارج.
التفاصيل
- قال بفون خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز الإعلامي بالعاصمة تونس "سجّلت المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل 45.02 في المئة بمعدل 3 ملايين و10 آلاف و908 مصوت".
- أضاف "سجلت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمائة، علما أن هناك مكاتب في أمريكا وكندا مازالت لم تغلق أبوابها إلى حد الآن نظرا لفارق التوقيت".
- أشار رئيس الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقدمت بشكل ايجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع مقارنة بالساعات الأولى.
- أكد أن مراكز تجميع النتائج داخل البلاد بلغ عددها 26 مركزا فيما كان عدد المراكز حول العالم 6.
- أفاد بأن أعلى نسبة مشاركة بحسب المحافظات كانت في محافظة قبلي بنسبة 58.89 في المئة فيما كانت أقل نسبة في محافظة باجة بـ 22 في المئة.
- أوضح أنه تم الاعتماد على التجميع الآلي واليدوي.
- أكد بفون، أن الجهة الوحيدة المخولة لها عرض النتائج الأولية للانتخابات هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي قدمت نتائج أولية للانتخابات.
- فيما يخص المرشح الرئاسي نبيل القروي، أكد بفون أنه "يبقى مترشحا نظرا لأنه لم يصدر إلى حد الآن أي حكم ضده".
- أظهرت إحصائيات تقديرية لمؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء (غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
- وفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.
- جاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ 15.5 بالمئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ 11 بالمئة.
- جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمئة في المرتبة السادسة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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