العراق
السبت 12 أغسطس 2017 15:39

رئاسة كردستان: واشنطن تطلب تأجيل استفتاء لأكراد العراق

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني
قالت رئاسة إقليم كردستان العراق إن الولايات المتحدة طلبت من الأكراد تأجيل استفتاء على استقلال الإقليم من المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر أيلول.

جاء الطلب الأمريكي على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال محادثة هاتفية مع مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق يوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو حزيران إنها تخشى أن يصرف الاستفتاء الانتباه عن "أولويات أخرى أكثر إلحاحا" مثل هزيمة متشددي "تنظيم الدولة".

وقال بيان صدر عن رئاسة كردستان العراق بعد اتصال تيلرسون "بخصوص تأجيل الاستفتاء، أوضح السيد رئيس إقليم كردستان لوزير خارجية أمريكا بأن الشراكة والتعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع دولة العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحقق".

وأضاف البيان "لذلك سيمضي شعب كردستان في طريقه وسيقرر مصيره. وتساءل سيادته من وزير الخارجية الأمريكي: ما هي الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان بمقابل تأجيله للاستفتاء؟ وما هي البدائل التي ستحل محل تقرير المصير لشعب كردستان؟".

ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل بشأن رد البرزاني على الطلب الأمريكي.

وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يحول التصويت المنطقة لساحة اضطرابات أخرى. وتعارض تركيا وإيران وسوريا، وجميعها تقطنها أعداد كبيرة من الأكراد، استقلال كردستان عن العراق.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كردستان
العراق
الولايات المتحدة
استفتاء

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