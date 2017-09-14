كردستان العراق
الخميس 14 سبتمبر 2017 21:27

رئاسة كردستان العراق تدرس تأجيل استفتاء الاستقلال

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مع محافظ كركوك نجم الدين كريم
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مع محافظ كركوك نجم الدين كريم
رويترز
ذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان العراق أنها ستدرس خطة لتأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

واجتمع وفد من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني وقدم له مقترحا بتأجيل التصويت المقرر يوم 25 سبتمبر أيلول الجاري.

وقال بريت مكجورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إنه متفائل بأن قادة إقليم كردستان العراق سيقبلون بخطة تأجيل الاستفتاء. وأوضح مكجورك خلال مؤتمر صحفي إن المضي قدما في إجراء الاستفتاء سيكون تحركا "محفوفا بالمخاطر" للإقليم لأنه لا يحظى بدعم دولي في هذه اللحظة.

لكن، وسائل إعلام محلية نقلت عن البرزاني قوله أمام حشد مؤيد للاستفتاء في مدينة زاخو بأن التصويت سيتم في موعده المقرر.

كما نقلت وسائل الإعلام عن البرزاني تنديده بتصويت البرلمان العراقي لإقالة محافظ كركوك من منصبه. ووفقا لتلفزيون كردستان 24 فقد قال البرزاني في كلمة أمام التجمع، إن الحكومة المركزية في بغداد لم تترك مجالا للمفاوضات بشأن الاستفتاء على الاستقلال.

وجاء قرار إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، بعد أن صوت مجلس محافظة كركوك بالموافقة على المشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.

ووصف كريم وهو كردي إقالته بأنها إجراء "باطل". وأضاف أن "مجلس المحافظة هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة سحب الثقة أو عزلي".

وتصف بغداد الاستفتاء بأنه "غير دستوري".

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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كردستان العراق
استفتاء كردستان
كركوك
محافظ كركوك
مسعود البرزاني

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