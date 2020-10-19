رأي الجمهور
الاثنين 19 أكتوبر 2020 10:25

رأي الجمهور

ألغت إسرائيل مساحة الصيد في بحر غزة تماما
رويترز
تلقت الجزيرة مباشر العديد من رسائل الجمهور للتعبير عن أرائهم في العديد من الموضوعات التي تنوعت بين حصار أهل غزة وقصيدة في حب دمشق.

وفي إطار سعي الجزيرة مباشر  لتفعيل دور جمهورها وإطلاق مزيد من مساحات التعبير عن الآراء والمشاركات المصورة والمكتوبة نطلق خدمة (آراء الجمهور ) ويمكنكم إرسال مشارتكم عبر الإيميل التالي: sharkna@aljazeera.net

طفل فلسطيني يحمل علمه الوطني بالقرب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل
عمرو ناهض عمر زقوت

الحصار المصري والإسرائيلي  الواقع على أهل قطاع غزة  وعلاقته بالتطبيع مع الكيان الصيهوني بات أمرا يستحق وقفة لذا أرجو أن يكون هناك برناج خاص بالقضية الفلسطينة والتعرف على رأي الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في القضايا التي يعانون منها ودراسة هذه المواضيع..

سمر صالح أبو حميدان

الحرب المفهوم الدموي المرير،المشاهد المؤلمة نتفاعل ونتأثر ونتعاطف مع الضحية عند الحدث  وماذا بعد….؟؟ ثمن الحرب فاتورة لا تسدد إنها وظائف ذهبت ،دماء سالت، طفولة شاخت ، وأرض وبيت دمر … هل للحرب ثمن وتعويض؟؟ هل للحرب وقت وصلاحية تنتهي؟؟ نحتاج لوعي وإرتقاء بالإنسانية لنقف لا على حياد وسلبية ، بل تكافل مع الضحية ومعايشة....الألم بالقلب لتعمل اليد والعقل معا .

أسواق دمشق
صباح بديوي

قصيدة حبيبتي دمشق

الألم على ماجرى ويجري في سوريا الحبيبة
دفعني لأعبر عن واقع المأساة في قصيدة من
نحو ثلاثين بيتاً كتبتها عام ٢٠١٥ مطلعها
بكى بردى فسال الدمع مدرارا
والياسمين غدا في الحقل نيرانا
ومقابر الشهداء لا حدود لها
ومدارس الأطفال داراً لليتاما
حتى مساجد الله وكنائس الزيتون
باتت بلهيب الحرب أطلالاً
في الربوة الخضراء عسكر جندنا
يتصيدون شباب مستقبل الوطنا
والغوطة الغناء باتت مرتعاً
القاتلين معاً غرب وعربانا

فؤاد

انفجار قوي ومخيف .هز بيوت النمسا وتسبب في إنكسار زجاج النوافذ  وحريق ضخم تسبب في حالة من الهلع وفرار الناس من بيوتهم

الحدود المغربية -الجزائربة
رجل عادي

الدرك الملكي بالسد القائم بمدار مطار وجدة بالمغرب المحادي للمنطقة الحدودية بين المغرب و الجزائر يقوم بمهامه بكل تفان و نزاهة فلقد عوقبت بمخالفة لاحتراق مصباح ضوء الوضع veilleuse. فهل وصلنا إلى مستوى الدول المتقدمة في تطبيق القانون و القضاء على جميع الخالفات؟

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
دمشق
غزة
رأي الجمهور
حرية التعبير
مدونات الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
فريد الأطرش.. غوغل يحتفل بالذكرى الـ 110 لميلاد "ملك العود"
Thumbnail
وسط دعم تركي.. أذربيجان تعلن تحرير 13 قرية جديدة في كاراباخ
Thumbnail
حرب أرمينيا وأذربيجان وسقوط أسطورة إيران
Thumbnail
كلمات عبدالفتاح مصطفى المتسائلة لأم كلثوم
Thumbnail
شاهد: الزمالك يفوز على الرجاء في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

  1. متمردون سودانيون يشنون هجوما لاستعادة بلدة حدودية
  2. بطريقة سينمائية: سجينان يعودان لزنزانتهما بعد هروب فاشل
  3. اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة
  4. توقعات بارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال ل10آلاف
  5. شاهد: بطولة السباحة للمكفوفين في أنطاليا التركية