إسبانيا
الاثنين 28 سبتمبر 2020 22:54

ذكر غوريلا يهاجم حارسة في حديقة الحيوانات في مدريد (فيديو)

ذكر الغوريلا هاجم الحارسة وكسر لها ذراعيها وتسبب لها بجرح في رأسها
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أعلنت إدارة حديقة الحيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد أن ذكر غوريلا هاجم حارسة حضرت لتنظيف حظيرته وإطعامه فأصابها بإصابات خطيرة ونقلت إلى المستشفى في "حالة حرجة".

وذكرت الحديقة في بيان أن الحارسة، التي تبلغ من العمر 46 عاما، كانت تنفّذ الأعمال اليومية الصباحية في منطقة داخلية من الحديقة محمية بباب ثلاثي، عندما وجدت نفسها وجهاً لوجه مع ذكر الغوريلا "مالابو"، والذي يبلغ عمره 29 عاما.

وأضاف البيان أن ذكر الغوريلا هاجم الحارسة فكسر لها ذراعيها وتسبب لها بجرح في رأسها.

وأضاف البيان أن "فريق الحديقة تمكن من إبعاد الحيوان، وبعد ذلك تولى فريق بيطري تخديره بسهم مهدئ، ثم أعيد الحيوان إلى حظيرته حيث هدأ".

وقالت حديقة الحيوانات إن حراسا تولوا تربية مالابو منذ ولادته وهو عادة "قريب ممن يقدمون له الرعاية".

وتحاول الشرطة وإدارة حديقة الحيوانات معرفة كيفية دخول ذكر الغوريلا إلى المنطقة المحمية.

واشارت هيئة الإسعاف في تغريدة إلى أن الحارسة، التي تعمل في الحديقة منذ 19 عاما، نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

المصدر
الفرنسية

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