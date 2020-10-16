ذبح أستاذ تاريخ في باريس.. والشرطة: عرض رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (فيديو)
وقال مصدر بالشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذا المدرس كان قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.
وقال المدعي المختص بمكافحة الإرهاب بفرنسا إنه يحقق في الهجوم الذي وقع في ضاحية كونفلانس سانت أونورين بشمال غرب باريس.
ورصدت دورية للشرطة المهاجم المشتبه به وهو يحمل سكينا على بعد مسافة قصيرة من موقع الهجوم. وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به فأردته قتيلا.
BREAKING VIDEO: According to local media reports, one man has beheaded another man, who has been identified as a teacher, in northern Paris before being neutralized by the French Police.— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 16, 2020
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وقال مصدر آخر بالشرطة إن القتيل قطعت رأسه في الهجوم لكن لم يتأكد ذلك.
ويتعامل القضاء الفرنسي مع الهجوم على أنّه "حادث إرهابي"، وهو يتزامن مع محاكمة متواطئين مفترضين مع مهاجمي صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015، كما يأتي عقب أسابيع قليلة من هجوم شنه رجل وأدى إلى جرح شخصين ظن أنهما يعملان في الصحيفة.
وتم تطويق المكان واستقدام أفراد قسم إزالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف.
وقرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان الموجود في المغرب، العودة فوراً إلى باريس.
وفي أواخر الشهر الماضي أصاب مهاجر من باكستان شخصين بعد مهاجمتهما بساطور خارج المقر السابق لمجلة شارلي إبدو الساخرة.