ذا ناشونال كارير: جيش جنوب السودان ينفي منح مصر قاعدة عسكرية قرب إثيوبيا
ونفي مسؤول عسكري رفيع للصحيفة ما نقله (تلفزيون جوبا) بشأن موافقة جنوب السودان على طلب مصري ببناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك بولاية أعالي النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري آخر أنه يوجد اتفاقية دفاع مع إثيوبيا، ولا يمكنهم انتهاك هذه الاتفاقية، خاصة وأن إثيوبيا ساهمت في بناء بلدنا.
وكان تلفزيون جوبا، قال إن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك.
ونقل تلفزيون جوبا عن مسؤول عسكري، لم يسمه، أن القاعدة ستضم حوالي 250 جنديا مصريا استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا التي تعارض مصر شروط تنفيذها.
وأضاف "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم".
وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن ذلك "سيساعد في تنمية البلاد".
من ناحيته، قال مسؤول من وزارة الخارجية في جنوب السودان لصحيفة " جنوب السودان نيوز ناو"(SSNN) إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم.
وقال المصدر "سيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان".
وبدأت إثيوبيا في عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد على كل من مصر والسودان.
وتخشى مصر خصوصا أن يؤثر ملء خزان السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تسعى للإضرار بمصالح مصر.