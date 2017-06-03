حياة برية
السبت 3 يونيو 2017 10:29

ذئاب ترتكب "مجزرة" في قرية بتركيا

صورة أرشيفية
هاجمت ذئاب في ولاية "وان" جنوب شرقي تركيا، قطيعًا من الخراف في إحدى مراعي الولاية، وقتلت 63 منها، وأصابت 18 آخرين بجروح، في حادث يمكن وصفه بـ"مجزرة" في عالم الحيوانات.

وبحسب معلومات من مواطنين في قرية "أوغول ويران"، فإن قطيعا من الخراف تعرض لهجوم شنّه ذئاب، أثناء وجودها في مرعى يبعد حوالي 5 كيلو مترات عن القرية المذكورة.

وقال المواطن ضياء الدين إن القطيع انقسم إلى جزئين نتيجة الأمطار التي تعرضت لها منطقتهم.

وأضاف إنهم اتجهوا إلى المنطقة بعد أن أخبر راعي الأغنام بتعرض قطيعه لهجوم من قبل ذئاب.

وأضاف أن فريقا مؤلفا من 20 شخصا بدؤوا يبحثون عن الأغنام في مساحة 5 كيلو مترات، وأنه بعد جهد استمر حوالي 4 ساعات وصلوا إلى الإحصائية النهائية ورأوا بأن الذئاب قتلت 63 خروفا وجرحت 18 آخرين.

 وأشار إلى أن سكان القرية قاموا بجمع الخراف بواسطة جرافة ودفنوها.

المصدر
الأناضول
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