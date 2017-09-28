الصراع في سوريا
الخميس 28 سبتمبر 2017 00:29

دي ميستورا: انطلاق مفاوضات جنيف 8 خلال شهر

مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
رويترز
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الأربعاء، عن انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف المتعلقة بسوريا، في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر/تشرين أول المقبل.

جاء ذلك في إفادة قدمها، المبعوث الأممي، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقد انتهت الجولة السابعة من المفاوضات ذاتها في يوليو/ تموز الماضي دون أي اختراقات في الصراع الذي دام نحو 6 أعوام ونصف العام.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق، إن الحرب في سوريا التي اندلعت في آذار/مارس 2011، أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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ميستورا
جنيف

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