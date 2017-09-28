الخميس 28 سبتمبر 2017 00:29
دي ميستورا: انطلاق مفاوضات جنيف 8 خلال شهر
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الأربعاء، عن انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف المتعلقة بسوريا، في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر/تشرين أول المقبل.
جاء ذلك في إفادة قدمها، المبعوث الأممي، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي.
وقد انتهت الجولة السابعة من المفاوضات ذاتها في يوليو/ تموز الماضي دون أي اختراقات في الصراع الذي دام نحو 6 أعوام ونصف العام.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق، إن الحرب في سوريا التي اندلعت في آذار/مارس 2011، أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول