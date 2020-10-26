"دين سلام ومحبة ويجب احترامه".. بوغبا يرد على أنباء تخليه عن منتخب فرنسا
ونشر بوغبا على حسابه بموقع إنستغرام، صورة للخبر المنشور على الصحيفة البريطانية وكتب عليه كلمة "أخبار زائفة" نافيا أنباء تخليه عن اللعب لصالح المنتخب الفرنسي.
وقال بوغبا "(صن) فعلتها مجددا، هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، أخبار لم أقلها أو أفكر بها حتى، أنا غاضب ومستاء ومصدوم من بعض وسائل الإعلام التي تستخدم عناوين غير صحيحة في موضوع حساس كالدائر في فرنسا حاليا وإقحام ديانتي والمنتخب الفرنسي في مثل هذا الأمر".
وأضاف بوغبا "أنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف. ديني هو دين سلام ومحبة ويجب احترامه".
وتابع "لسوء الحظ، لا تتصرف بعض وسائل الإعلام بمسؤولية عند نشر الأخبار، وتسيء استخدام حرية الصحافة، ولا تتحقق مما إذا كان ما يكتبونه أو يتناقلونه صحيحًا".
وأكد بوغبا أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري هذه الأخبار، مختتما بيانه برسالة إلى الصحيفة البريطانية قائلا "عار عليكم".
So The Sun did it again... absolutely 100% unfounded news about me are going around, stating things I have never said or thought. I am appalled, angry, shocked and frustrated some “media” sources use me to make total fake headlines in the sensible subject of French current events and adding my religion and the French National Team to the pot. I am against any and all forms of terror and violence. My religion is one of peace and love and must be respected. Unfortunately, some press people don’t act responsibly when writing the news, abusing their press freedom, not verifying if what they write/reproduce is true, creating a gossip chain without caring it affects people’s lives and my life. I am taking legal action against the publishers and spreaders of these 100% Fake News. In a quick shout out to The Sun, who normally could not care less: some of you guys probably went to school and will remember how your teacher said to always check your sources, don’t write without making sure. But hey, seems you did it again and on a very serious topic this time, shame on you! #fakenews #AllezLesBleus @equipedefrance
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وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية زعمت في وقت سابق، أن بوغبا أعلن تخليه عن اللعب في صفوف المنتخب، على خلفية تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا.
والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.