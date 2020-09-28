مصر
الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:37

دينا الشربيني وعمرو دياب يتصدران غوغل وتويتر في مصر.. ما القصة؟

عمرو دياب ودينا الشربيني
مواقع التواصل
تصدرت الممثلة المصرية الشابة دينا الشربيني قائمة البحث على غوغل في مصر بعد انتشار فيديو لها وهي ترفع أثقالا، بينما تصدر الفنان عمرو دياب الشهير بـ "الهضبة" الترند المصري على تويتر.

وعادت دينا الشربيني إلى ممارسة الرياضة بقوة عقب فترة من التوقف، وظهرت وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة وتحمل الأوزان على كتفيها بعناية ودقة.

ونشرت دينا فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" من داخل صالة ألعاب رياضية أمام البحر وهي تحمل الأثقال، وعلقت على الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، قائلة "العودة إلى المسار الصحيح".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sallyness_

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وخلال برنامجه الذي يبث على قناة "إم بي سي مصر"، علق الإعلامي عمرو أديب على الفيديو قائلًا "الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عونك يا عمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله".

وتابع "قالت في الفيديو إن رجعت تلعب رياضية يعني هي كده بتسخن أمال قبل كده كنتي بتشيلي إيه ياماما؟... إيه الصحة دي؟.. دي تفصل 10 ستات باللي بتعمله وبصحتها دي".

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتعمل حاليا على تصوير فيلمين هما "30 مارس" و"ثانية واحدة".

أما "الهضبة" عمرو دياب فقد تصدر موقع تويتر في مصر لساعات عدة، بعد تداول عدد كبير من أبرز أغانيه، لاسيما بعد نجاح أغنيته "أماكن السهر" التي طرحها الشهر الماضي وشاركته في الكليب دينا الشربيني حيث تجمعهما قصة حب.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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