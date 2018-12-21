الجمعة 21 ديسمبر 2018 21:32
"دير شبيغل" تعتذر عن اختلاق صحفي بارز بها قصصا ملفقة
تخصص مجلة "دير شبيغل" الألمانية صفحتها الأولى السبت للاعتذار عن اختلاق صحفي بها قصصا لتلفيق أخبار.
التفاصيل:
- المجلة اعتذرت عن هذا الخطأ وتعهدت "القيام بكل شيء لتعزيز مصداقيتنا مجددا".
- المجلة كتبت في صفحتها الأولى "أنقل المعلومة كما هي" في إشارة الى شعارها الذي وضعه مؤسسها رادولف اوغستين، والذي يعلو مدخل مقرها الرئيسي في هامبورغ.
- في مقال لهيئة تحريرها، قالت المجلة إنّ الفضيحة التي تتضمن مواضيع من بينها الأيتام السوريون وناج من المحرقة تعد من "أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث لفريق تحرير صحفي".
- المجلة قالت إنها كانت "محظوظة بأن أحد موظفينا نجح في اكتشاف الأمر".
- بعدما وجّه له صحفي تعاون معه في مقال عن روايات من الحدود الأمريكية المكسيكية، اتهامات في هذا الصدد، أقرّ الصحفي كلاس ريلوتيوس بأنه اختلق تصريحات ومشاهد.
- يكتب ريلوتيوس، 33 عاما، في المجلة منذ سبع سنوات وحاز جوائز عدة تقديرا للصحافة الاستقصائية التي يضطلع بها، من بينها صحفي العام من محطة "سي إن إن" في 2014.
- ريلوتيوس تلقى مطلع ديسمبر/ كانون الأول جائزة مراسل السنة عن مقال حول شباب سوريين ساهموا في انطلاق تظاهرات 2011 ضد النظام.
- ريلوتيوس استقال بعدما أقر بانه اختلق قصصا وشخصيات في أكثر من 12 قصة صحفية نشرت في النسخ الإلكترونية والورقية للمجلة الأسبوعية التي تعدّ من أهمّ المطبوعات الألمانية.
- يقدّر عدد المقالات التي لفّقها بأربعة عشر، بينها مقال عن يمني أمضى 14 عاما في غوانتانامو من دون أي سبب وجيه، وآخر عن لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كابرنيك الذي آثر الركوع عند بث النشيد الوطني خلال المباريات تنديدا بأعمال العنف العنصرية الطابع. وادعى ريلوتيوس أنه قابل والديه.
- اليمين المتطرف في ألمانيا استغل القضية ليعتبرها "دليلا على الاختلال الوظيفي لوسائل الإعلام الجيدة".
- أنصار حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف يصفون وسائل الإعلام الرئيسية "بالإعلام الكاذب".
المصدر
وكالة الأنباء الفرنسية
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