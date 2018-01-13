ألمانيا
السبت 13 يناير 2018 16:27

دير شبيغل: إعادة افتتاح السفارة الألمانية بكابل في "حاوية"

شرطة أفغانية أمام السفارة الألمانية في كابل بعد هجوم صاروخي- 2010
غيتي
تعتزم وزارة الخارجية الألمانية إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل في حاوية وذلك بعد أن تعرضت السفارة لهجوم في مايو/ أيار الماضي.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن وزارة الخارجية تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل في حاوية، وذلك بعد أن تعرضت السفارة لهجوم في مايو/ أيار الماضي.

وأضافت المجلة أنه من المفترض أن فريقا مركزيا من الدبلوماسيين يعملون منذ الصيف الماضي في مثل هذا المأوى المؤقت، وذلك على الرغم من توتر الوضع الأمني في أفغانستان.

وكانت عملية إعادة بناء السفارة الألمانية بدأت في نوفمبر / تشرين ثان الماضي، ومن المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى عام 2021 على الأقل، حسب ما ذكرته المجلة.

وأضافت المجلة أن السفير الألماني "فالتر هاسمان " يعمل في الوقت الراهن مع فريق صغير من داخل السفارة الأمريكية في كابل.

كان مبنى السفارة الألمانية تعرض في 31 مايو/أيار الماضي لهجوم بشاحنة مفخخة، ما أسفر عن أضرار خطيرة في المبنى ومقتل ما يصل إلى 150 شخصا غالبيتهم مدنيون أفغان وبينهم حارس بالسفارة.

وتشير توقعات الخبراء الأمنيين إلى أن شبكة حقاني المرتبطة بتعاون وثيق مع حركة طالبان، هي التي تقف وراء الهجوم.  

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
السفارة الألمانية
أفغانسان
كابل
حاوية
تدمير
هجوم

اقرأ أيضا

Thumbnail
سفير أمريكا في بنما يستقيل قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة ترمب
Thumbnail
 ملاحظات أولية للانتخابات المصرية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم