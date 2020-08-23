"دوّار الشيطان".. شاب خليجي يوثق مأساة المرور في أحد شوارع القاهرة (فيديو)
وتحت عنوان "دوّار الشيطان" نشر الشاب عبر موقع "تيك توك"، عددا من التسجيلات المصورة لدوّار مروري شل حركة الشارع تماما، مصحوبة بتعليقات كوميدية ساخرة.
@devilroundabout
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ورصد الشاب من خلال مقاطع الفيديو المنشورة، سوء التخطيط المروري في أحد الدوارات بالقاهرة، مما يسبب ازدحامًا شديدًا، وخلافات بين السائقين على أولوية المرور ومعاناة كبيرة للمواطنين حتى في ما يخص الإسعافات والحالات الطارئة.
وعبر شرفة شقته المطلة على الدوار، تتبع الشاب الزحام اليومي، كما لو كانت الأزمة المرورية شغله الشاغل، وبات يفكر في حلها لاسيما مع انتشار المقاطع المصورة، حتى لجأ أخيرًا إلى الاتصال بالشرطة.
@devilroundabout
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ووصف الشاب حالة الشلل المروري التي يسببها الدوار بـ"اللغز الصعب"، حيث تستمر الأزمة بالساعات طوال اليوم، وسط مشاجرات بين السائقين واستغاثات المواطنين ووسط إزعاج وضجيج صفارات السيارات.
وفي أحدث المقاطع قال الشاب "أبشركم.. سوف يتم إزالة الدوار.. هناك شخص يسجد شكرًا لله"، موثقًا شروع الجهات المعنية بإزالة الدوار وإنهاء المعاناة التي ربما سببها عدم فهم البعض لفكرة وجود الدوارات.
@devilroundabout
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@devilroundabout
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@devilroundabout
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@devilroundabout
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@devilroundabout
##cairo ##egypt ##egyptian ##مصري ##مصرى ##القاهره ##القاهره_فوق ##القاهره_cairo♬ original sound - devilroundabout