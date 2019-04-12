دوي انفجارات وقتال في طرابلس والآلاف يفرون من منازلهم

قوة تابعة للواء المتقاعد خليفة خفتر تتمركز جنوب طرابلس رويترز

ترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في وقت تتواصل فيه الاشتباكات جنوب العاصمة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.



التفاصيل قالت مصادر في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس إن طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت معسكر عبد الصمد في المدينة، في حين تواصلت الاشتباكات جنوب العاصمة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن 3500 شخص تركوا منازلهم في طرابلس في الساعات الأربع والعشرين الماضية وإنه لم يتسن نقل 90 بالمئة ممن طلبوا إخراجهم إلى مناطق أكثر أمنا نسبيا.

الأمم المتحدة، قالت إن القتال في طرابلس تسبب في نزوح 9500 شخص في العاصمة، في حين أوضحت منظمة الصحة العالمية قالت إن لديها خططا طارئة في حال نزوح "آلاف إن لم يكن مئات الآلاف". دعوات لوقف الهجوم على طرابلس: جنود أسرى من قوات خليفة حفتر من جانبه حثّ الاتحاد الأوربي قوات حفتر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على وقف هجومها.

إلى جانب تضرر المدنيين، ينذر تجدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة إلى أوربا عبر البحر المتوسط وخروج خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة عن مسارها.

ليبيا هي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين تدفقوا على أوربا في السنوات القليلة الماضية بتدبير من عصابات الإتجار في البشر.

قوات حفتر خرجت من معقلها في شرق البلاد للسيطرة على الجنوب ذي الكثافة السكانية المنخفضة والغني بالنفط هذا العام قبل أن تزحف صوب طرابلس حيث تتمركز حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

حفتر من الضباط الذين ساعدوا القذافي على الوصول إلى السلطة عام 1969 قبل أن تدب الخلافات بينهما، ويرى منتقدون في حفتر رجلا على شاكلة القذافي.

يقاوم حفتر حتى الآن ضغوطا من الأمم المتحدة للقبول بتسوية لتقاسم السلطة في سبيل إحلال الاستقرار ويستخدم نفوذه بوصفه حليفا للغرب في مساعي القضاء على "الإسلاميين المتشددين" في شمال أفريقيا. الصحة العالمية تخشى من تفشي الأمراض في ليبيا: قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني تتمركز قرب نقطة تفتيش جنوب طرابلس من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

المنظمة، أوضحت أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.

قال الدكتور سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة في ليبيا لمؤتمر صحفي في جنيف عبر الهاتف من طرابلس "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصا حتفهم وأصيب 323 شخصا منهم سبعة مدنيون قتلوا وعشرة أصيبوا".

ممثل المنظمة، أكد أن منظمته سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية وأضاف "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".

وقال إنه حتى الآن فر ستة آلاف شخص من القتال لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" في المرحلة الخطيرة من القتال.