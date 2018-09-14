الجمعة 14 سبتمبر 2018 18:11
"دويتشه فيله" تعلن استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي
أعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
جاء في منشور لـ"دويتشه فيله" نُشر على شبكتها الداخلية (إنترانت) اليوم الجمعة:
- أُحيطت إدارة دويتشه فيله علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة. التحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية.
- اتخذنا بعد ذلك الإجراءات اللازمة، والشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله.
- إدارة "دويتشه فيله" بدأت الربيع الماضي حملة توعية بالتحرش الجنسي في أماكن العمل بمبادرة من مدير العام للشبكة بيتر ليمبورغ.
- خلال الكثير من المحادثات الشخصية مع الموظفات والموظفين في الأقسام وهيئات تحرير، أوضح المدير العام ومديرة إدارة (دويتشه فيله) سياسة عدم التسامح (مع وقائع التحرش الجنسي).
- تم خلال ذلك طرح الإمكانيات المتاحة لكافة الموظفين في هذا الصدد.
- عقب ذلك قامت إحدى الموظفات بالإبلاغ عن واقعة.
- ليس بالإمكان الإدلاء ببيانات مفصلة عن الواقعة أو الأشخاص المعنيين بها لأسباب قضائية.
- "دويتشه فيله" تتخذ من بون وبرلين مقرا لها، ويتم تمويلها بأموال الضرائب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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