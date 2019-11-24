الولايات المتحدة
الأحد 24 نوفمبر 2019 08:50

دون حوادث.. كلب يقود سيارة للخلف لمدة ساعة كاملة (فيديو)

تلقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بلاغًا بشأن سيارة "مريبة" تدور بشكل دائري للخلف في شارع مسدود بمدينة "بورت سانت لوسي" لمدة ساعة كاملة، صباح الخميس.
ساعة كاملة
  • واحدة من الجيران في الشارع تدعى آن سابول، قالت إنها شاهدت سيارة أمام المنزل تدور بشكل دائري مستمر.
  • آن ظنت في بادئ الأمر أن السائق يحاول الرجوع للخلف، لكن مع استمرار هذا الوضع لنحو ساعة، بدأت تشك في الأمر.
  • أبلغت آن الشرطة ورجال الإطفاء للتحقق من الأمر، ليتفاجؤوا عند فتح باب قائد السيارة، بكلب يقفز منها مسرعًا.
  • الكلب "لابرادور أسود" ظل يقود السيارة بهذا الشكل لمدة حوالي ساعة كاملة دون حوادث، وتبين أن صاحب السيارة نسي إغلاق المحرك.
  • بالمصادفة وضع الكلب السيارة في حالة القيادة للخلف وظلت تدور به بشكل عكسي على هذا النحو إلى أن وصلت الشرطة وأوقفت السيارة.
  • لم يصب أحد بأذى، لكن السيارة اصطدمت بصندوق بريد أحد الجيران وسلة للقمامة، وقد تعهد صاحب السيارة بإصلاحهما على نفقته الخاصة.
  • آن: رأيت الكلب يقفز من السيارة وهو يهز ذيله، على ما يبدو أنه سعيد بالتجربة، أعتقد أنه يستحق رخصة قيادة.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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