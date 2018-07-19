الأزمة الخليجية
الخميس 19 يوليو 2018 14:13

دول الحصار تواصل الضغط على جنوب أفريقيا لقطع علاقتها مع قطر

فيصل موسى سفير جنوب أفريقيا في قطر
صحف
نقلت صحيفة القدس العربي عن سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة فيصل موسى أن بلاده تعرضت لضغوط من دول الحصار لتقطع علاقتها مع قطر.

وأضاف موسى خلال حفل أقيم في سفارة جنوب أفريقيا بالدوحة أن الضغوط لا تزال مستمرة لقطع العلاقات مع قطر.

وأشار إلى أنهم أوضحوا لدول الحصار بشكل قاطع أن سياسة بلاده الخارجية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد أن دول المنطقة هي التي تستطيع حل الأزمة الخليجية، موضحا أنهم كما لم يسمحوا لدول أجنبية بالتدخل لحل مشكلاتهم فلن يتدخلوا في شؤون دول أخرى.

المصدر
صحف
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قطر
الأزمة الخليجية
جنوب أفريقيا
الحصار
فيصل موسى
التدخل الأجنبي

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