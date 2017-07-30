الأزمة الخليجية
الأحد 30 يوليو 2017 21:07

دول الحصار تعلن تخصيص "ممرات طوارئ جوية" للطائرات القطرية

الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
غيتي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تخصيص دول الحصار الأربعة ممرات طوارئ جوية لتستخدمها شركات الطيران القطرية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القرار صدر بعد موافقة سلطات الطيران المدني في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، موضحة أن ذلك "معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية".

وقالت الهيئة "إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات ".

وأفادت الهيئة أنه تم تحديد 9 ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس/آب المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي.

المصدر
وكالة الأنباء السعودية
الجزيرة مباشر
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حصار قطر
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السعودية
الإمارات
مصر
البحرين

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