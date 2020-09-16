بريطانيا
الخميس 17 سبتمبر 2020 00:21

دولة باربادوس تقرر عزل ملكة بريطانيا والتحول لجمهورية

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
قصر بكنغهام
أعلنت دولة باربادوس الصغيرة في البحر الكاريبي أنها ستتخلى عن تبعيتها للتاج البريطاني وتصبح جمهورية بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأعلنت هذا الانفصال الدستوري الحاكمة العامة للجزيرة ساندرا ميسون في خطاب أثناء استئناف عمل البرلمان المحلي بعد عطلته الصيفية.

وقالت ميسون التي كانت تتحدث في العاصمة بريدجتاون "بعدما حصلت على الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن، لا يمكن لبلادنا أن تشكك في قدراتها على إدارة نفسها بنفسها".

وأضافت الممثلة الرسمية لملكة إنجلترا في الجزيرة "حان الوقت لنودع ماضينا الاستعماري وأهل باربادوس يريدون رئيسا من باربادوس".

وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك سيادتها على واحدة من آخر ممالك الكومونولث، التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة.

وردا على سؤال في لندن في هذا الشأن، قال الناطق باسم قصر بكنغهام إن القرار يعود إلى "سلطات باربادوس وسكانها".

وباربادوس لؤلؤة السياحة الصغيرة في جزر الانتيل وجهة للمجتمع الأنغلو ساكسوني الراقي خصوصا.

وتبلغ مساحة بارادوس 430 كيلومترا مربعا وتضم 287 ألف نسمة في 2019 حسب أرقام البنك الدولي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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