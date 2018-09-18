الدوري المصري
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 14:03

"دوري مرجان أحمد مرجان" يفجر الجدل ويثير غضب "آل الشيخ"

علاء نبيل مدرب المقاولون وصف الدوري المصري بأنه "دوري مرجان أحمد مرجان"
رويترز
شهدت مباراة نادي بيراميدز والمقاولون العرب أمس الإثنين في الدوري المصري الممتاز أحداثا مثيرة للجدل بسبب تصريحات مدرب المقاولون عقب هزيمة فريقه بنتيجة 1-صفر.

فقد اعترض علاء نبيل مدرب المقاولون على تعيين لجنة الحكام لطاقم تونسي من أربعة حكام فقط في الملعب في غياب حكمين إضافيين ودون أن يتم إبلاغ ناديه رسميا قبل المباراة بوقت كاف.

وقال نبيل مدرب المقاولون الذي طالب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري بالاستقالة بعد المباراة "لأول مرة أرى هذا الموسم مباراة تقام بدون الحكمين الاضافيين دون أي مبرر وبدون إخطارنا" واصفا الدوري المصري بأنه دوري "مرجان أحمد مرجان" وهي شخصية ظهرت في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم يقوم فيه البطل "عادل إمام" برشوة جميع الأشخاص من حوله ليحصل على ما يريد.

من جانبه رد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز على مدرب المقاولون قائلا "إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا.. فيه جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته" وهو ما أثار غضب الكثير من المتابعين.

وانتقد الناقد الرياضي محمد شبانة قرار لجنة الحكام بتعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة بيراميدز والمقاولون قبل المباراة بعدة ساعات، كما سخر من سرعة إنهاء إجراءات استقدام الحكام واستخراج تأشيراتهم خلال فترة قصيرة للغاية قائلا إن الاتحاد يجب أن يستغل تلك الإمكانيات في العمل بالسياحة.

وقال محمد عادل فتحي المشرف علي الكرة بالمقاولون قبل المباراة في تصريح تلفزيوني "اللاعبون والجهاز الفني انتابهم غضب شديد بسبب إجبارهم على خوض اللقاء بطاقم تحكيم أجنبي دون اتفاق أو اخطار مسبق".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل بينما توقف رصيد المقاولون عند سبع نقاط في المركز 11.

وصرح رئيس لجنة القيم محمد عبده بأن من سماه "المتضرر" من تصريحات مدرب المقاولون يمكن أن يتقدم بشكوى للجنة للتحقيق فيها لتطبيق عقوبات عليه إذا ثبت أن المدرب يقصد طرفا من أطراف اللعبة.

وأكد مستخدمون لموقع تويتر أن تصريحات مدرب المقاولون إنما يقصد بها تركي آل الشيخ، مستنكرين إملاءاته على اتحاد الكرة ولجنة الحكام وتلاعبه بأجواء المباريات لضمان فوز فريقه.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
تركي آل الشيخ
المقاولون العرب
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

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