الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 14:06
دوريات تركية أمريكية مشتركة شرق الفرات
بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الدورية البريّة المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، في إطار جهود تشكيل "المنطقة الآمنة".
التفصيل:
- سيرت الولايات المتحدة وتركيا دورية ثانية مشتركة في شمال شرقي سوريا الثلاثاء كجزء من الخطط لإقامة منطقة "آمنة" بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.
- عبرت أربع مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية في سوريا، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض، وقالت الوزارة أنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة.
- المدرعات التركية، عبرت إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية، في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.
- تم تسيير أول دورية من هذا النوع في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.
الاتفاق الأمريكي التركي:
- توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق الشهر الماضي لإقامة منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
- واتفقت تركيا والولايات المتحدة في أغسطس/ آب على إقامة (مركز عمليات مشتركة) لتنسيق وإدارة "منطقة آمنة" شمالي سورية، تهدف تركيا منها إلى إبعاد المسلحين الأكراد عن حدودها.
- ترى الولايات المتحدة في وحدات حماية الشعب الكردية حليفا لها في معركتها ضد تنظيم الدولة، لكن أنقرة تعتبر الفصيل الكردي مجموعة "إرهابية" على صلة بحزب العمال المحظور الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية عام 1984.
- تصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة "إرهابية" في وقت هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بإطلاق عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
- وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديده بإطلاق عملية عسكرية من جانب أحادي في شمال سورية في حال لم يتم إقامة "منطقة آمنة" مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.
- قال أردوغان يوم السبت إنه تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية أحادية الجانب في سوريا في حال لم يتحقق تقدم كاف باتجاه إقامة المنطقة الآمنة بحلول نهاية الشهر الجاري.
- نفذت تركيا عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا عام 2016 ثم ضد وحدات حماية الشعب في 2018.
المصدر
وكالات