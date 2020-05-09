فيروس كورونا
السبت 9 مايو 2020 10:32

دواء ثلاثي مضاد للفيروسات يظهر علامات مبشرة في علاج كورونا

تجارب على دواء ثلاثاي لعلاج فيروس كورونا
رويترز
أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونغ كونغ إلى أن توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف أعراض فيروس كورونا وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.

التجربة شملت 12 مريضا بحالات من خفيفة إلى معتدلة، وقارنت بين من حصلوا على دواء مركب من دواء يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ودواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي وآخر يستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة أخرى.
وقارنت التجربة بين مجموعة أعطيت دواء دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة، ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائ،ي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.
ونشرت النتائج في دورية لانسيت الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوما. 

تقليص الخطر على العاملين

وقال كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونغ كونغ والذي شارك في رئاسة البحث، إن التجربة تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد-19 ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض.
وأوضح "تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد-19 التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية".
وقال يوين إن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعا إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على "الفرز الفيروسي" الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال إمكانية نقله.

المصدر
رويترز
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