الخميس 13 أغسطس 2020 15:17
دهس أما وابنتها ثم تحدى الشرطة فاصطدم بـ 5 سيارات (فيديو)
تداول ناشطون سوريون، أمس الأربعاء، مقطعاً مصوّراً يظهر سيارة قِيل إنها قامت بدهس أم وابنتها في الشارع، وحاول سائقها الفرار من رجال الشرطة في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا.
وبحسب ما تناقله ناشطون وصفحات إخبارية محلية، فإن سائق السيارة قام بدهس امرأة وابنتها، مؤكّدين أن أفراد الشرطة لم يتمكنوا من إخراج السائق من السيارة.
و نقلت شبكة "شام إف إم" عن مراسلها، قوله "إن فرع مرور اللاذقية، قام بضبط سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قامت بدهس امرأة وابنتها".
وأضاف "قام سائقها بالاصطدام بعدّة سيارات بشارع 8 آذار ودراجات تابعة لفرع المرور أثناء هروبه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد مطاردته".
وقالت شبكة أخبار اللاذقية إن السائق كان يقود سيارة مرسيدس بأرقام لبنانية وصدم امرأة وابنتها في شارع 8 آذار، ثم حاول الفرار وخلال ذلك قام السائق بصدم 5 سيارات مركونة في المكان بالإضافة لصدمه 3 دراجات تابعة لفرع المرور.
وأضافت "بعدها تم إلقاء القبض عليه من قبل أفراد فرع المرور وسيتم تحويله الى القضاء لينال جزاء فعلته".
المصدر
الجزيرة مباشر
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