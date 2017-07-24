فن
الاثنين 24 يوليو 2017 09:21

"دنكيرك" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الدراما والحركة (دنكيرك) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 50 مليونا ونصف مليون دولار أمريكي. الفيلم بطولة فيون وايتهيد وداميان بونارد ومن إخراج كريستوفر نولان.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد (غيرلز تريب) بإيرادات بلغت 30 مليونا و400 ألف دولار. الفيلم من إخراج مالكوم دي. لي وبطولة كل من ريجينا هول وكوين لطيفة وجادا بينكيت سميث.

وتراجع فيلم المغامرة (سبايدر-مان: هوم كمينغ) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 22 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وماريسا تومي وروبرت داوني جونيور ومن إخراج جون واتس.

وتراجع فيلم الحركة والخيال العلمي (وور فور ذا بلانيت أوف أيبس) من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادت قيمتها 20  مليونا و400 ألف دولار.

والفيلم بطولة أندي سيركيس وودي هاريلسون وجودي جرير ومن إخراج مات ريفيز.

وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي الجديد (فاريان آند ذا سيتي أوف ثاوزاند بلانيتس) بإيرادات قيمتها 17 مليون ولار. الفيلم من بطولة دان ديهان وكارا ديلفينجن وكلايف أوين ومن إخراج لوك بيسون.

المصدر
رويترز
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كريستوفر نولان
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أفلام حربية
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