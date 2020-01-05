"دم جنودنا مش للبيع".. حملة ترفض توريط الجيش المصري في حرب ليبيا
وغرد الناشطون عبر الوسم رافضين توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، مذكّرين بما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي أنهك الجيش في حروب باليمن وغيرها. كما تساءلوا عن الغرض من التدخل لدعم طرف في الصراع الليبي على حساب طرف آخر.
واستنكر المغردون محاولة إشراك الجيش المصري في الحرب في ليبيا بدعوى الأمن القومي، بينما يفرط النظام -بحسب تعبيرهم- في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مطالبين بعدم الزج بالجنود المصريين والتضحية بهم.
وقارن الناشطون بين موقف مصر الرافض للدخول في مواجهة عسكرية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النيل وبين تصاعد لهجة الخطاب المصري المطالب بالتدخل في الحرب الليبية.
وأعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.
ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهو قرار نددت به مصر على الفور.
من باع شرفه وعرضه وأرضه— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 5, 2020
وفرط في تيران وصنافير...
ممكن يبيع أي شيء!#دم_جنودنا_مش_للبيع
إنهاك الجيش ف حروب ليس لنا ان ندخلها هوا اخر فصل من فصول الخيانة #دم_جنودنا_مش_للبيع pic.twitter.com/w0tKeDzgxl— ﮼محمد ﮼نصار (@mohamednassar84) January 5, 2020
وسم #دم_جنودنا_مش_للبيع يتصدر تويتر رفضاً لدخول جنودنا المصريين في حرب في ليبيا حفاظاً علي حياتهم ولأننا ليس لنا علاقة بها فقط المهم أن نكتفي بتأمين حدودنا وعدم المساس بها من أي جهة .. pic.twitter.com/0wSb8RYo3E— محمد ناصر (@M_nasseraly) January 5, 2020
انا لا أثق في المدعو السيسي اللي باع تيران وصنافير وباع حقوقنا في المتوسط وضيع النيل ودلوقتي بيضحي بدمنا ارضاءاً ل عيال زايد و ابن سلمان دم جنودنا اغلي واشرف من السيسي وعصابته #دم_جنودنا_مش_للبيع— ahmed ابن bazied (@albazede) January 5, 2020
جيش 73.. كانوا رجال من ذهب— 🇳️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) January 4, 2020
الجنرال سعد الدين الشاذلي "اوعوا تنسوا المياه .. دى زي البترول تماما "#سد_النهضة#دم_جنودنا_مش_للبيع pic.twitter.com/sOEBnwrFM3
#دم_جنودنا_مش_للبيع— ابو ابراهيم (@W7uHXGEnqtRc7MH) January 5, 2020
لمصلحة من توريط جنودنا في معركة خاسرة
بدل ما ترسل جنود لحفتر ارسلهم للمحافظة على مياه النيل #دم_جنودنا_مش_للبيع— اليأس خيانة (@AboAmr161718) January 5, 2020
السيسي فرط في جزيرتين للسعودية والجيش لم يتحرك— Nehad yosry (@Nehadyosry1) January 5, 2020
السيسي تنازل عن نهر النيل لاثيوبيا والجيش لم يتحرك
السيسي أهدى أبارغازنا بالمتوسط لاسرائيل والجيش لم يتحرك
السيسي باع 49% من قناة السويس للامارات والجيش لم يتحرك الجيش
ولادنا مش هيحاربو اخواتهم#دم_جنودنا_مش_للبيع pic.twitter.com/rS5l2CwaJN
#دم_جنودنا_مش_للبيع pic.twitter.com/WlpaynJ1dN— ⛵MOHAMED⛵ (@Mohamed_7_8_9) January 5, 2020
#دم_جنودنا_مش_للبيع— Mahmoud Elzeny (@Mahmoud32625843) January 5, 2020
دي الحرب العالمية اللي أنا مؤمن بيها .. 💔 pic.twitter.com/XN6Noejly0