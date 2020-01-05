مصر
الأحد 5 يناير 2020 18:05

"دم جنودنا مش للبيع".. حملة ترفض توريط الجيش المصري في حرب ليبيا

مواقع التواصل
تصدر وسم (#دم_جنودنا_مش_للبيع) ضمن قائمة الأكثر تداولًا عل موقع تويتر في مصر، بنحو 20 ألف تغريدة، منذ صباح اليوم الأحد.

وغرد الناشطون عبر الوسم رافضين توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، مذكّرين بما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي أنهك الجيش  في حروب باليمن وغيرها. كما تساءلوا عن الغرض من التدخل لدعم طرف في الصراع الليبي على حساب طرف آخر.

واستنكر المغردون محاولة إشراك الجيش المصري في الحرب في ليبيا بدعوى الأمن القومي، بينما يفرط النظام -بحسب تعبيرهم- في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مطالبين بعدم الزج بالجنود المصريين والتضحية بهم.

وقارن الناشطون بين موقف مصر الرافض للدخول في مواجهة عسكرية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النيل وبين تصاعد لهجة الخطاب المصري المطالب بالتدخل في الحرب الليبية.

وأعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.

ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهو قرار نددت به مصر على الفور.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مصر
ليبيا
جنود مصر
توريط

اقرأ أيضا

Thumbnail
برلمان العراق يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية والخارجية تستدعي سفير واشنطن
Thumbnail
صوفي أبو طالب: رئيس الجمهورية الذي عاش ومات كالإنسان الطبيعي

الأكثر قراءة

  1. برلمان العراق يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية والخارجية تستدعي سفير واشنطن
  2. شاهد: لحظة إطلاق النار على لص حاول سرقة فيلا نانسي عجرم
  3. رد إيراني على ترمب: سنعرف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا
  4. "دم جنودنا مش للبيع".. حملة ترفض توريط الجيش المصري في حرب ليبيا
  5. بعد السيارة الكهربائية.. تركيا تطلق أول صاروخ فضائي الصيف المقبل (فيديو)