دموع ماكرون وعناق ماجدة الرومي يثيران جدلا (فيديو)
وقالت صفحات ماجدة الرومي على مواقع التواصل الاجتماعي "أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري".
وأضافت "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير".
وتراوحت ردود الأفعال والتعليقات على اللقاء ما بين مؤيد ومعارض. فتحدث البعض عن الترحيب المبالغ فيه من قبل النخبة السياسية والفنية في لبنان بالرئيس الفرنسي، بينما سخر آخرون من صياغة صفحة ماجدة الرومي لخبر اللقاء، خاصة حديثها عن الدموع في عيني ماكرون، وتشبيهها عناقه لها بأنه "يعانق الشعب اللبناني".
#ماجدة_الرومي #ماكرون #لبنان #فرنسا #قصر_الصنوبر pic.twitter.com/bMkYl6gD9z— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 2, 2020
لكن آخرين أشادوا باللقاء وحرص ماكرون على لقاء الفنانين اللبنانيين، واعتبروا أن ذلك أكثر أهمية من اللقاء مع السياسيين.
افتتح الرئيس الفرنسي #ماكرون زيارته إلى #لبنان بلقاء جارة القمر #فيروز، واختتمها بزيارة الفنانة #ماجدة_الرومي.. هكذا يصنع #الفن الأمل و #السلام، ويبرز الوجه الحضاري للبلدان.. هؤلاء الخالدون وأمراء #الحرب سيكونون غبار التاريخ. pic.twitter.com/2YXEtG3z4F— Dheya Al-Moqbeli 🇾🇪ضياء المقبلي🇾🇪 (@dheya55) September 2, 2020
وكان ماكرون قد التقى بالفنانة فيروز يوم الإثنين الماضي في منزلها ببيروت أثناء زيارته العاصمة اللبنانية.
واعتبر ماكرون أن صوت فيروز ليس "قطعة إكسسوار في مثل هذه الأزمة". وقال "أعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعي أو غير واقعي جزءا من لبنان الحلم، وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها".
اهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج "ماكرون داير عالمطربات" مع ضيفة اليوم ماجدة الرومي. pic.twitter.com/060R2ujzEa— Karl Sharro (@KarlreMarks) September 2, 2020
وتابع "إن صوت فيروز لا يزال مهما"، وأضاف "لن أتحدث عنها بالتأكيد لأنني أعتقد أن هذا جزء من الحلم والسر الذي تحيط نفسها به.. هذا السر هو جزء من فيروز".
وأمهل ماكرون زعماء لبنان حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول لبدء تطبيق إصلاحات، متوعدا بحجب المساعدات المالية عن البلد وفرض عقوبات.
ماكرون بدأ زيارته لبيروت بزيارة فيروز و انهاها بزيارة السيدة ماجدة الرومي .. جنتل الراجل pic.twitter.com/impJoNrMjG— نسر🌼ين (@Nosaomar78) September 2, 2020
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، في بيروت الثلاثاء إن الزعماء السياسيين اتفقوا على تشكيل حكومة خبراء خلال الأسبوعين المقبلين للمساعدة في تشكيل مسار جديد للبلد الذي يرزح تحت وطأة انهيار اقتصادي.
وأضاف ماكرون، في ثانية زيارة له في أقل من شهر للضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة مالية متجذرة في الفساد وسوء الإدارة "لا يوجد شيك على بياض للبنان، هذا مطلب بموعد في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع".
وأضاف "إذا فشلت نخبتكم السياسية فلن نأتي لمساعدة لبنان".
ماجدة الرومي اختصرت حال الشعوب العربية في عناق واحد— سلطان العجلوني #التطبيع_خيانة (@AjloniSultan) September 3, 2020
مبدعون نحن في الكلام
ثوار في الحرف وفدائيون في اللحن
طبقات صوتنا تخرق طبقات السماء والأرض
ثم نعود آخر المطاف لنرتمي في أحضان المحتل والقامع والفاسد
ما أكذبنا... pic.twitter.com/oPraXlqe2T
يا ضنايا !!#ماجدة_الرومي #ماكرون pic.twitter.com/e5Xbh8Eq1C— Izzadeen Ahmad (عزُّالدين) (@IzzadeenAhmad) September 2, 2020
وذكر أن العقوبات المستهدفة يمكن فرضها في حالة ثبوت الفساد، وأنه سيتم التنسيق مع الاتحاد الأوربي، لكن هذا لن يكون على جدول أعمال أكتوبر لأننا "في خضم عملية بناء ثقة وحوار متبادل".
والأزمة المالية، التي تفاقمت بسبب الانفجار المدمر الذي حدث في مرفأ بيروت الشهر الماضي، أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.