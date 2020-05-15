السودان
السبت 16 مايو 2020 00:31

"دموع التماسيح".. تفاعل سوداني مع بكاء حميدتي (فيديو)

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو
مواقع التواصل
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو نشرته وكالة الانباء السودانية (سونا)، يبكي فيه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال إلقاء كلمته حول نزاعات جنوب كردفان.

وذرف نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الدمع أثناء إلقائه كلمة لجرحى قوات الدعم السريع في أحداث مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

حميدتي معلقًا على أحداث ولاية كردفان

وقد أثار مقطع الفيديو ردود أفعال ساخرة ذكرت قائد الدعم السريع بأحداث 30 من يونيو/حزيران 2019 أثناء فض اعتصام القيادة العامة.

كما وصف المغردون السودانيون بكاء حميدتي بأنه "دموع تماسيح" على حد قولهم، وأنه تمثيلية لن تنطلي عليهم.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد نشرت فيديو لزيارة حميدتي لجرحى قوات الدعم السريع، والذين نُقلوا إلى الخرطوم، وصرح حميدتي خلال زيارته بأن هناك جهات تسعى لخلق نزاع بين الدعم السريع والجيش السوداني، مؤكدًا أنه سيكشف عن هذه الجهات في الوقت المناسب.

واتهم حميدتي "أيدي خفية" بأنها وراء الصراعات القبلية، والتي اندلعت في عدد من ولايات البلاد، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وكان أحدثها مواجهات دامية في ولاية جنوب كردفان.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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