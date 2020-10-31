دفاعا عن النبي محمد.. رسالة لاذعة من نور محمدوف إلى ماكرون
ونشر البطل الداغستاني المسلم، المعتزل حديثا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة متداولة لماكرون، مرفقة برسالة دفاع عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
وانتقد أسطورة الفنون القتالية، ماكرون وكل من يؤذون شعور أكثر من نصف المليار مسلم تحت قناع الحرية.
وقال نور محمدوف "نحن المسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى".
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on
وتابع "صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم، والعاقبة للمتقين".
واختتم رسالته بالآية القرآنية "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".
وحظي منشور نور محمدوف بتفاعلات تخطت الـ 3 ملايين، في أقل من 20 ساعة.
وفي منشور لاحق نشر الآية رقم 24 من سورة التوبة، حيث قال تعالى " قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ". وحظيت بتفاعل واسع أيضًا.
Holy Quran 9:24 ------------------ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on
والأسبوع الماضي، أعلن نور محمدوف (32 عامًا) بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة يو إف سي (UFC) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غيثي، ضمن بطولة (UFC 254) في أبو ظبي.
وانهار البطل القادم من داغستان (إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا)، الذي لم يخسر أبدا والملقب بـ "النسر"، وسط الحلبة باكيا عقب فوزه على غيثي، وعندما نهض خلع قفازاته وقال "هذه آخر معركة لي في (يو إف سي)".
#حبيب_نور_محمدوف على صفحتة الرسمية في انستغرام 👇https://t.co/ijkMb49JbG#Khabib_Nurmagomedov #Macron #ماكرون #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه3 #مقاطعة_البضائع_الفرنسية pic.twitter.com/dDfOqQPPnZ— Yusef Aghdou🇲🇦 (@YusefAghdou) October 30, 2020
وأصر نور محمدوف على أنه لن يعود للنزالات مرة أخرى من دون والده عبد المناف الذي توفي في موسكو بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
ويعد نور محمدوف المقاتل الأكثر هيمنة على الإطلاق بسجل بلغ 29 انتصارا بلا هزيمة، وهو أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في (يو إف سي).
على كثرة المشاهير من المسلمين الا مافي احد تكلم و دافع عن الدين أتمنى بس يشوفوا حبيب و بتعملوا منه @TeamKhabib pic.twitter.com/xzZ23Bp4Ks— أحمد (@ALamoudi_FCB) October 31, 2020
وحظي نور محمدوف بشهرة واسعة وتحول إلى أيقونة في البلدان العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد نزاله الشهير مع المصارع الأيرلندي ماكغريغور قبل عامين، حيث وقعت اشتباكات بعد المباراة بسبب تطاول الأخير على الإسلام ما دفع حبيب للرد، وتعرض الثنائي آنذاك لعقوبات.
وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية على واجهات بعض المباني مسيئة إلى النبي محمد، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
هنيئا لمن نال شرف الدفاع عن خير الانام Thank you brother @TeamKhabib pic.twitter.com/sru5ktH99V— Tamer (@tammer999) October 31, 2020
وفي 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ماكرون إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
اقرأ أيضًا:
سجد وبكى.. اعتزال نور محمدوف "نسر" الفنون القتالية الذي لم يُهزم أبدا (فيديو)
هذا المشهور اللي نفتخر فيه 👏🏼💙 #إلا_رسول_الله #khabibnurmagomedov pic.twitter.com/BhZXxjVMGG— مهند (@M_alafifi) October 30, 2020