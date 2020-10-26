دفاعا عن أسرتها.. امرأة تدخل في تبادل لإطلاق النار أثناء سطو مسلح (فيديو)
بينما كان زوجها وابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وأصدقائهم يشاهدون نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين.
وكانت أنسلي باتشيكو، البالغة من العمر 26 عامًا، في المرحاض عندما اقتحم رجلان المكان وأجبروا عائلتها وأصدقائها على النزول إلى الأرض تحت تهديد السلاح، وفقًا لقناة WPLG-TV في ميامي.
Ansley Pacheco, de 26 anos, pegou uma pistola e disparou contra invasores para defender seu filho e marido de um assalto dentro de sua casa. Enquanto a mulher, só de calcinha e camiseta, estava com o filho no quarto, o marido recebia convidados na sala. Foi quando os assaltante pic.twitter.com/72UNoBJ8M8— NOTÍCIAS URGENTE DIA A DIA CURIOSO 😎😎 (@Noticia_urgent) October 26, 2020
ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة في المنزل، المشتبه بهم وهم يفاجئون أحد الأصدقاء في الممر قبل دفعه إلى الداخل، حيث كانت مجموعة تشاهد المباراة.
وجعل المشتبه بهم الجميع في غرفة المعيشة ينزلون على الأرض، لكن كاميرا مراقبة أخرى تظهر أنسلي في غرفة نوم، تمسك بشيء من منضدة ويمكن سماعها وهي تصرخ على المشتبه بهم.
وقالت لوسائل إعلام محلية "لقد علمت فقط أنه يجب أن أفعل شيئًا، وكانت غريزتي الأولى هي الاستيلاء على البندقية والدفاع عن زوجي وابني".
Miami-Dade Police say their robbery unit is investigating this home invasion. A mother took us through her house and showed us where she said more than a half-dozen bullets were fired in her direction with her 7 yr-old son and others inside. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/LpaopxGBjY— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 20, 2020
وفي الفيديو، صرخت، "لا تطلق النار علي، ابني هنا"، ثم تُسمع طلقات نارية، قالت إنها من قبل المشتبه بهم، الذين فروا من المكان بعد تبادل إطلاق النار.
أخذ زوجها دانييل باتشيكو البندقية منها، وظهر في فيديو آخر وهو يطارد المشتبه بهم في الممر قبل أن يسرعوا مع إطلاق المزيد من الطلقات، وبحسب ما ورد فقد سرقوا ساعات ومجوهرات.
ولم يصب أحد في الحادث لكن صاحب المنزل قال إن هذا ليس بيت القصيد، وقال الزوج "كان من الممكن أن يقتلوني. كان من الممكن أن يقتلوا ابني. كانوا يطلقون النار على رأسه. لم يهتموا ".
وقالت أنسلي إنها لا تعرف المشتبه بهم وأنهم ما زالوا طلقاء، بينما أصدرت شرطة ميامي ديد، بيانا بشأن عملية السطو المسلح على المنزل في ليلة 4 أكتوبر/تشرين الأول في شارع 86. وأعلنت مكافأة محتملة قدرها 1000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن القضية.