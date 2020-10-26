الولايات المتحدة
الاثنين 26 أكتوبر 2020 14:24

دفاعا عن أسرتها.. امرأة تدخل في تبادل لإطلاق النار أثناء سطو مسلح (فيديو)

الأم الشجاعة دخلت في تبادل لإطلاق النار مع اللصوص المسلحين
مواقع التواصل
أفادت تقارير إخبارية أمريكية أن عارضة أزياء في فلوريدا انتزعت مسدسًا ودخلت في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يشتبه في اقتحام منزلها.

بينما كان زوجها وابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وأصدقائهم يشاهدون نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكانت أنسلي باتشيكو، البالغة من العمر 26 عامًا، في المرحاض عندما اقتحم رجلان المكان وأجبروا عائلتها وأصدقائها على النزول إلى الأرض تحت تهديد السلاح، وفقًا لقناة WPLG-TV في ميامي.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة في المنزل، المشتبه بهم وهم يفاجئون أحد الأصدقاء في الممر قبل دفعه إلى الداخل، حيث كانت مجموعة تشاهد المباراة.

وجعل المشتبه بهم الجميع في غرفة المعيشة ينزلون على الأرض، لكن كاميرا مراقبة أخرى تظهر أنسلي في غرفة نوم، تمسك بشيء من منضدة ويمكن سماعها وهي تصرخ على المشتبه بهم.

وقالت لوسائل إعلام محلية "لقد علمت فقط أنه يجب أن أفعل شيئًا، وكانت غريزتي الأولى هي الاستيلاء على البندقية والدفاع عن زوجي وابني".

وفي الفيديو، صرخت، "لا تطلق النار علي، ابني هنا"، ثم تُسمع طلقات نارية، قالت إنها من قبل المشتبه بهم، الذين فروا من المكان بعد تبادل إطلاق النار.

أخذ زوجها دانييل باتشيكو البندقية منها، وظهر في فيديو آخر وهو يطارد المشتبه بهم في الممر قبل أن يسرعوا مع إطلاق المزيد من الطلقات، وبحسب ما ورد فقد سرقوا ساعات ومجوهرات.

ولم يصب أحد في الحادث لكن صاحب المنزل قال إن هذا ليس بيت القصيد، وقال الزوج "كان من الممكن أن يقتلوني. كان من الممكن أن يقتلوا ابني. كانوا يطلقون النار على رأسه. لم يهتموا ".

وقالت أنسلي إنها لا تعرف المشتبه بهم وأنهم ما زالوا طلقاء، بينما أصدرت شرطة ميامي ديد، بيانا بشأن عملية السطو المسلح على المنزل في ليلة 4 أكتوبر/تشرين الأول في شارع 86. وأعلنت مكافأة محتملة قدرها 1000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن القضية.

المصدر
فوكس نيوز

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